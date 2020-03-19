В России зафиксирована первая смерть от коронавируса
В Москве умерла пациентка с коронавирусом в московской больнице.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
"Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу №2", – сказано в сообщении.
Женщина имела ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, атеросклероз и гипертоническую болезнь сердца.
Это первый в России случай летального исхода от заражения коронавирусом.
Напомним, в РПЦ заявили, что религиозным людям надо бояться не коронавируса, а только двух вещей – Бога и греха.
Как ранее сообщал Фокус:
- Россия решила закрыть границу с Беларусью из-за пандемии коронавируса.
-
В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.
-
Людей, прибывших в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и имеющих симптомы ОРВИ, будут отправлять в отдельную больницу в поселке Коммунарка.