В России зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Москве умерла пациентка с коронавирусом в московской больнице.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу №2", – сказано в сообщении.

Женщина имела ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, атеросклероз и гипертоническую болезнь сердца.

Это первый в России случай летального исхода от заражения коронавирусом.

Напомним, в РПЦ заявили, что религиозным людям надо бояться не коронавируса, а только двух вещей – Бога и греха.

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