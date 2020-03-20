Ибупрофен при коронавирусе использовать все-таки можно, – ВОЗ

Всемирная организация здоровья отозвала предупреждение о том, что использование ибупрофена при заболевании Covid-19 может быть опасным.

Об этом сообщают Новости ООН.

"Специалисты ВОЗ проконсультировались с врачами, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19, и пришли к выводу, что не оснований считать, что нестероидные противовоспалительные препараты, в частности ибупрофен, усугубляют состояние заболевших. ВОЗ не рекомендует отказываться от использования ибупрофена", - говорится в сообщении.

Напомним, первым против использования при лечении COVID-19 ибупрофена выступил министр здравоохранения Франции Оливье Веран. По его словамм такие противовоспалительные препараты могут усугубить ситуацию при заболевании коронавирусом. Он рекомендовал использовать против повышения температуры парацетамол.

Предупреждение министра последовало за публикацией иссследования в медицинском журнале "The Lancet", в котором предполагалось, что фермент, стимулируемый противовоспалительными препаратами, такими как ибупрофен, может способствовать и усугублять инфекции COVID-19.

17 марта, отвечая на вопрос об этом исследовании, представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер сказал журналистам в Женеве, что эксперты агентства здравоохранения ООН "изучают это, чтобы дать дальнейшие указания".

"Тем временем, мы рекомендуем использовать скорее парацетамол, и не использовать ибупрофен в качестве самолечения. Это важно. Но если ибупрофен был назначен медицинскими работниками, то, конечно, это их дело", — сказал он.

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