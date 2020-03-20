В Италии от коронавируса умерла украинка

Председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий сообщил, что в итальянской провинции Бергамо от коронавируса умерла украинка родом из Львовской области.

Об этом он написал в Facebook.

"Сообщают наши соотечественники, 19 марта в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины, Галина, из Львовской области. Это уже вторая жертва коронавируса в украинской общине в Италии", – написал он.

В то же время в комментариях под его постом написали, что это уже шестая смерть от коронавируса в Италии среди украинцев. Один из пользователей утверждает, в Италии умерли еще четверо женщин и один мужчина из Украины.

Напомним, на прошлой неделе в городе Ровато (провинция Брешия) скончалась от коронавируса украинка Раиса Малышева.

Как ранее сообщал Фокус:

Италия опередила Китай по смертности от коронавируса. За минувшие сутки в стране умерли 427 человек, общее число летальных случаев достигло 3405.

В итальянском Бергамо крематории не справляются с количеством умерших от коронавируса. В этой связи тела жертв коронавируса вывозят в крематории в соседних провинциях.