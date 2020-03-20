Трамп рекламирует препарат от COVID-19 со смертельными побочными эффектами, — СМИ

Президент США Дональд Трамп рекламирует противомалярийный препарат хлорохин, как лекарство от коронавируса. Однако он может вызывать серьезные побочные, вплоть до летальных случаев. Об этом пишет Bloomberg.

19 февраля китайские медики рекомендовали использовать лекарство от малярии хлорохин для лечения от COVID-19 после того, как были получены обнадеживающие результаты в клинических испытаниях. Но через несколько дней врачи были дополнительно предупреждены о смертельных побочных эффектах и применение препарата было отменено.

Решение было принято после того, как Уханьский институт вирусологии обнародовал свое исследованием, в котором сообщалось, что препарат может убить взрослого человека, если ему ввели дозу, превышающую один грамм в день.

На данный момент препарат не был одобрен американским Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA). Но регулятор уже занялся изучением лекарства по поручению Трампа.

Президент просил медиков выяснить, возможно ли использовать лекарство от малярии, созданное около 10 лет назад, чтобы лечить пациентов с коронавирусом. Пока нет подтвержденной информации о том, что препарат действительно эффективен.

Но Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что хлорохин был одобрен для использования. Президент добавил, что намеревается "снять все барьеры", чтобы потестировать больше лекарств от COVID-19 и "позволить еще большему количеству американцев получить доступ к лекарствам, которые показали действительно хорошие перспективы".

"Обычно FDA требуется много времени, чтобы одобрить что-то подобное, но это было одобрено очень, очень быстро, и теперь препарат официально одобрен", – заявил Трамп.

В свою очередь, на этой же пресс-конференции представитель FDA опроверг слова Трампа и сказал, что препарат не было одобрен для использования против COVID-19. Тем не менее, врачи в США по закону могут назначать лекарство, которое они считают целесообразным с медицинской точки зрения.

Комиссар FDA Стивен Хан сообщил, что препарат будет проходить контролируемое исследование, чтобы выяснить, работает ли оно, и если да, то какая доза будет безопасной и эффективной.

"Мы хотим сделать это в условиях клинического испытания", – заявил Хан.

Подобная неразбериха возникла и с препаратом фармацевтической компании Gilead Sciences, который по словам Трампа, был "в основном одобрен".

По словам Хана, лекарство Ремдесивир проходит проверку и пока не доступно для пациентов.

Стоит почеркнуть, что FDA все больше ослабляет свою регулирующую роль на фоне кризиса коронавируса, чтобы ускорить появление на рынке тестов для диагностики вируса. Также в Хан добавил, что временно приостановлены инспекции фармацевтических заводов в США и за рубежом.

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