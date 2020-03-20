Иран игнорирует карантин. 1,2 млн человек отправились путешествовать на праздники
В Иране население продолжает игнорировать призывы правительства соблюдать карантин. По данным полиции, более 1,2 миллиона человек выехали на дороги в иранский Новый год. Об этом сообщает The Guardian.
Северные города на побережье Каспии, которые являются главным местом отдыха в стране, сообщают о десятках тысяч автомобилей, пытающихся добраться на курорты.
В преддверии Нового года правительство и другие представители власти просили население оставаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса в стране. В это время обычно иранцы много путешествуют, чтобы повидаться с друзьями и семьей, а также отпраздновать приход весны.
Власти Мешхеда, второго по численности города в Иране, заявили, что объем трафика снизился лишь на 2% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на призывы городских чиновников не покидать дома.
Согласно последним данным, опубликованным в пятницу, в Иране зафиксировано 19 644 случая заражения COVID-19 и 1433 случая смерти. Количество новых случае инфицирования на последние 24 часа составило 1237, а новых смертей – 149.
Число новых инфицированных является рекордным, а количество умерших такое же, как и днем ранее.
Как ранее сообщал Фокус:
- Иранцы массово облизывают святыни в мечетях. Поскольку облизывание святынь стало массовым явлением, врачи периодически дезинфицируют их.
- Оппозиционные журналисты обвиняют власти в Ирана в замалчивании фактов и сокрытии информации. А город Кум который негласно считается первым местом вспышки коронавируса в Иране, обильно заливают дезинфицирующей жидкостью.
- Также в Иране массовые захоронения погибших от коронавируса уже видны из космоса. На спутниковых снимках видны свежие 90-метровые траншеи.
- В Иране ученые спрогнозировали, что в стране может умереть 3,5 млн человек.
- А представитель Министерства здравоохранения Ирана Киянуш Джаханпур сообщил, что иранские врачи каждые 10 минут фиксируют новую смерть от коронавируса.