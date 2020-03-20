Иран игнорирует карантин. 1,2 млн человек отправились путешествовать на праздники

В Иране население продолжает игнорировать призывы правительства соблюдать карантин. По данным полиции, более 1,2 миллиона человек выехали на дороги в иранский Новый год. Об этом сообщает The Guardian.

Северные города на побережье Каспии, которые являются главным местом отдыха в стране, сообщают о десятках тысяч автомобилей, пытающихся добраться на курорты.

В преддверии Нового года правительство и другие представители власти просили население оставаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса в стране. В это время обычно иранцы много путешествуют, чтобы повидаться с друзьями и семьей, а также отпраздновать приход весны.

Власти Мешхеда, второго по численности города в Иране, заявили, что объем трафика снизился лишь на 2% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на призывы городских чиновников не покидать дома.

Согласно последним данным, опубликованным в пятницу, в Иране зафиксировано 19 644 случая заражения COVID-19 и 1433 случая смерти. Количество новых случае инфицирования на последние 24 часа составило 1237, а новых смертей – 149.

Число новых инфицированных является рекордным, а количество умерших такое же, как и днем ранее.

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