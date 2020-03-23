Модные дома Balenciaga и Yves Saint Laurent будут шить защитные маски

Группа Kering, один из лидеров мирового рынка товаров класса люкс, объявила, что готова запустить производство масок на французских заводах принадлежащих ей модных домов Balenciaga и Yves Saint Laurent. "Производство будет запущено, как только производственный процесс и материалы будут утверждены соответствующими органами власти", – говорится в сообщении компании..

Кроме того, она в ближайшие дни намерена закупить в Китае 3 млн медицинских масок и передать их французским медучреждениям. Группа также оказала финансовую поддержку Институту Пастера в Париже, который занимается разработкой вакцины против COVID-19.

Ранее принадлежащий группе модный дом Gucci объявил, что готов закупить для больниц в Италии 1,1 млн медицинских масок и 55 тыс. единиц спецодежды. Они будут поставлены после получения соответствующих разрешений.

В Китае Kering сделала пожертвования в Фонд Красного Креста провинции Хубэй, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, что на прошлой неделе другой французский люксовый производитель, группа LVMH, заявила, что намерена объединиться с правительством Франции и найти для страны 40 млн медицинских масок. Кроме того, компания начала производство дезинфицирующих средств на своих парфюмерных заводах во Франции.

На фоне распространения коронавируса в больницах Парижа наблюдается массовое воровство защитных масок. Счет идет на тысячи.

Как ранее сообщал Фокус: