"Мы ждали этого дня". Жители Уханя рады возвращению к обычной жизни

Провинция Хубэй, из которой по миру начал распространяться коронавирус, возвращается к обычной жизни.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

Так, возобновляется работа тяжелой промышленности: пока что заводы будут выполнять заказы только для ключевых объектов в Китае.

Также власти планируют запустить общественный транспорт.

Медики, которые боролись с COVID-19 в провинции Хубэй, тоже с почестями возвращаются домой, в соседний к упомянутой провинции город Чунцин:

Фото: xinhuanet.com

CNN пишет, что власти КНР планируют также открыть Ухань (в нем проживают 11 млн человек) – со времени закрытия города прошло чуть более двух месяцев (Ухань закрыли 23 января).

"Это день, которого я ждал. Надеюсь, скоро мы сможем выйти из нашего жилища", – говорит фотограф из Уханя Бо Ханлинь.

Тем не менее, открытие Уханя – еще пока в планах. В среду же откроют провиницю Хубэй: местные жители смогут ее покинуть, если на их телефоне загорится зеленый QR-код.

Такой зеленый QR-код будет означать, что у его владельца нет горячки, у него нет подозрений на коронавирус и он не контактировал с тем, у кого все еще есть подозрение на COVID-19.

8 апреля такие же послабления распространятся и на Ухань.

По последним данным, в Китае зафиксировано 81 171 случаев коронавируса при 73 159 случаях выздоровления.

С начала пандемии 3 277 человек умерли. За сутки по всей КНР жертвами коронавируса стали 7 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

В Германии ужесточили карантинные меры из-за эпидемии коронавируса. Основной пункт – больше двух человек не собираться.