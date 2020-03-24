Новым эпицентром Covid-19 может стать США, – ВОЗ

В ВОЗ заявили, что у США есть потенциал стать новым эпицентром пандемии коронавируса из-за очень большой скорости распространения инфекции.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис говорит, что 85% заражений, которые произошли за последние сутки, приходятся на Европейский союз и США. 40% из них зафиксированы именно в Штатах.

Отвечая на вопрос, могут ли США стать новым эпицентром, она сказала: "Сейчас мы наблюдаем очень большое ускорение в США, поэтому у них есть такой потенциал. Мы не можем сказать, что это так, но у этого есть такой потенциал".

США занимают третье место в мире по числу зараженных коронавирусом.

По состоянию на 24 марта, в стране 46 481 зараженных. Скончались 593 человека. За сутки заразились 2,8 тысяч человек.

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