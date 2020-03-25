Активность в мессенджерах увеличилась на 50% из-за пандемии, – Facebook

Во многих странах, пострадавших от COVID-19, объем общения пользователей в Facebook Messenger и WhatsApp за последний месяц вырос на 50%. Во многих городах, где также велико число заболевших, более чем в два раза вырос объем использования голосовых и видеозвонков через эти сервисы. Об этом говорится в сообщении компании Facebook

В частности, в Италии с начала эпидемии коронавируса пользователи стали проводить на 70% больше времени в приложениях Facebook. Онлайн-трансляции в Instagram и Facebook Live выросли вдвое за одну неделю, а время, проводимое пользователями в групповых звонках (с тремя и более участниками), выросло за прошлый месяц на 1000%. При этом компания отметила, что рекорды обновляются чуть ли не ежедневно.

Всплеск времени групповых вызовов в Италии

"В то же время наш бизнес страдает, как и многие другие, по всему миру, – написал Алекс Шульц, вице-президент Facebook по аналитике. – Мы не монетизируем многие из сервисов, в которых видим увеличение активности, и отмечаем ослабление нашего рекламного бизнеса в странах, принимающих агрессивные меры по борьбе с распространением COVID-19".

Напомним, компания Google будет бесплатно помогать настроить приоритезацию официальных и достоверных каналов коммуникации Минздрава Украины в поисковых запросах относительно ситуации с COVID-19. Объем оказанных услуг в МОЗ оценили в 550 000 долларов.

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