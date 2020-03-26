Пандемия коронавируса: фьючерсы на апельсиновый сок стали лучшими активами года
В мире фьючерсы на апельсиновый сок выросли более чем на 20% в марте, так как потребители сконцентрировались на здоровом питании в свете мировой пандемии коронавируса. Об этом сообщает ВВС.
Вместе с ростом спроса, значительно снизилось предложение, так как производители сталкиваются с трудностями в перевозке из-за транспортных ограничений. Это привело к росту фьючерсов и говорит о росте стоимости доставки в ближайшие месяцы.
По словам аналитиков, фьючерсы на апельсиновый сок являются лучшими активами в этом году.
"Вспышки COVID-19 отражаются как на спросе, так и на предложении. Иммуностимулирующие свойства являются привлекательной стороной спроса, в то время как доставка осложняется отсутствием самолетов, которые не летают, чтобы доставлять продукт на рынки", – рассказал лавный рыночный аналитик AxiCorp Стивен Иннес.
Что касается предложения, существуют также проблемы с нехваткой рабочей силы, поскольку плантации также вводят ограничения, связанные с социальным дистанцированием.
"Трейдеры задаются вопросом, собираются ли рабочие выходить на производства в США и Бразилии", – говорит аналитик из американской компании Price Futures Group Джек Сковилл.
Фьючерсы на апельсиновый сок демонстрируют наибольший ежемесячный прирост с октября 2015 года, в то время как мировые фондовые биржи подвергаются значительным потрясениям.
Аналитики подчеркивают, что скачек фьючерсов на апельсиновый сок повлечет за собой рост цен на продукт в магазинах.
"Эффект передачи будет быстрым, поскольку производители переложат повышение цен на супермаркеты и покупателей", – говорит Иннес.
Как ранее сообщал Фокус:
- Фондовый рынок США пережил крупнейший обвал за последние 30 лет. Это худший показатель со времени "Черного понедельника" в 1987 году.
- По данным Bloomberg, валютам развивающихся стран грозит обвал до 30%. Аналитики считают, что наиболее сильный удар придется на развивающиеся страны с дефицитом внешней торговли и неликвидным финансовым рынком.