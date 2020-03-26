Количество зараженных коронавирусом на планете превысило 500 тысяч человек

К вечеру четверга, 26 марта, общее количество инфицированных коронавирусом превысило 500 тысяч человек.

Об этом говорят данные Университета Джонса Хопкинса (Мэриленд, США).

Общее число заболевших составляет 510 108 заболевших. В эту цифру также включены 22 993 умерших от инфекции и 120 983 человека, которые уже выздоровели.

По количеству инфицированных лидируют Китай (81 782), Италия (80 539), США (75 233), Испания (56 197), Германия (43 646), Иран (29 406) и Франция (25 624).

Больше всего умерших в Италии (8165), Испании (4145) и Китае (3291).

В свою очередь, в Италии за последние дни коронавирусом заразились более 6 тысяч человек, в предыдущие несколько дней фиксировалась тенденция на понижение числа зараженных.

Как сообщает "Европейская правда", эти данные обнародовал Департамент гражданской защиты Италии.

Сложная ситуация с заражениями и в Ломбардии, которая больше всего пострадала от вируса. Там за последние сутки обнаружили 2543 новых больных. При этом предыдущие сутки там зафиксировали 1643 новых пациента, что было наименьшим показателем с начала эпидемии.

Кстати, во вторник, 24 марта, сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в мире превысило 400 тысяч человек.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 26 марта в мире было зафиксировано 471 759 случаев инфицирования коронавирусом при 114 696 случаях выздоровления.

Генсек ООН Антониу Гутерриш объявил, что организация запускает глобальный план по гуманитарному реагированию на $2 млрд, чтобы спонсировать борьбу с COVID-19 в беднейших странах мира.

За минувшую неделю почти 3,3 млн американцев подали заявки на получение пособий по безработице на фоне пандемии коронавируса.