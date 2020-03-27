Песков подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Кремле

В администрации президента России выявлен случай заражения коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РБК.

"Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса, это действительно соответствует действительности. Принимают все необходимые санитарно-эпидемиологические меры", — сказал Песков.

"Это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности", – добавил он.

Песков утверждает, что заболевший не контактировал с Владимиром Путиным.

"Мне известно об одном случае, я могу один подтвердить. О втором мне неизвестно", – сказал пресс-секретарь, а когда у него спросили, не контактировал ли заболевший с президентом, он ответил: "Нет".

Песков также подтвердил, что сам присутствовал на дне рождения Аллы Крутой (сестры известного российского композитора Игоря Крутого), где находился заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко.

"Да, я был, но Лещенко не видел. Но уже тогда никто особенно за руку не здоровался", – сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент России Владимир Путин объявил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, намеченное на 22 апреля, будет перенесено из-за пандемии коронавируса.

С пятницы, 27 марта, прекращается регулярное и чартерное авиасообщение РФ с остальным миром.