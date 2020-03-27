В Италии разрешили лечить коронавирус лекарствами от малярии и СПИДа

В Италии официально разрешили использование противомалярийных препаратов и от СПИДа против коронавируса. Об этом сообщает итальянское издание ASNA.

Так, препараты Хлорохин и Гидроксихлорохин были официально разрешены в Италии для лечений инфицированных SARS-CoV-2, согласно распоряжению, опубликованному в правительственной газете Италии.

Лекарства будут полностью оплачены итальянскими национальными службами здравоохранения.

Также на ряду с противомалярийными лекарствами были разрешены препараты против СПИДа: Лопинавир/Ритонавир, Дарунавир/Кобицистат, Дарунавир, Ритонавир.

Система здравоохранения также будет оплачивать закупку этих лекарства от СПИДа для лечения пациентов с коронавирусом.

Кроме этого, сообщается, что генеральный директор Fiat Chrysler Automobiles Майк Мэнли планирует переоборудовать один из заводов для выпуска более 1 млн лицевых масок в месяц.

"Цель состоит в том, чтобы запустить производство в ближайшие несколько недель и достичь производства более миллиона масок в месяц, которы будут предоставляться лицам, оказывающим первичную медицинскую помощь, и операторам здравоохранения", – заявил Мэнли.

Компания еще не назвала, какой завод будет переоборудован под пошив масок.

В Италии всего насчитывается 80 589 зараженных коронавирусом, 8 215 – умерших и 10 361 – выздоровевших.

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