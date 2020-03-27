Точность 30%. Испания прекратила применение китайских экспресс-тестов на коронавирус

Правительство Испании изъяло из эксплуатации 9 тысяч китайских комплектов для быстрого тестирования на коронавирус после того, как стало известно, что точность результатов составляет всего 30%. Об этом сообщает The Guardian.

Партия китайских комплектов была куплена Испанией несколько недель назад. После того, как выяснилось, что результаты тестов ненадежны, китайская сторона завила, что они были изготовлены компаний, которой нет в списке разрешенных производителей.

В Министерстве здравоохранения Испании говорится, что наборы будут изъяты, также подчеркивается, что тесты были приобретены не напрямую у китайского производителя, а у компании-поставщика в Испании, которая в свою очередь, купила их Китае и предоставила необходимые сопроводительные документы.

"Первые наборы тестов были использованы в больнице Мадрида и Институте здоровья Карлоса ІІІ, и как только была обнаружена их низкая чувствительно, они были отозваны. С поставщиком уже связались и тесты будут заменены", – сообщили в ведомстве.

Сертификаты на тесты включали в себя декларацию соответствия ЕС, и согласно документации, были произведены компанией Shenzen Bioeasy Biotechnology Company Limited в китайской провинции Гуандун.

"Испания следует правилам ЕС, которые говорят, что если продукт сертифицирован на соответствие европейским стандартам, его можно покупать и продавать по всей территории союза", – говорится в заявлении министерства.

Также в министерстве подчеркнули, что неточные комплекты тестов не были частью нового китайского заказа стоимостью 432 млн евро. Старые тесты были куплены до того, как власти Китая опубликовали список одобренных производителей. В последние дни испанские органы здравоохранения раздают почти 650 000 комплектов экспресс-тестов медперсоналу на линии фронта и домам престарелых.

В Испании всего зафиксировано более 56 000 случаев инфицирования коронавирусом и более 4000 смертей.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко 10 марта сообщил о том, что были закуплены первые экспресс-тесты на коронавирус. Тогда было закуплено 1200 наборов, но ожидалась поставка в размере 5 тыс. наборов. Кличко не назвал точной фирмы-производителя, но судя по размещенным фото в его Facebook, экспресс-тесты были произведены той же Shenzen Bioeasy Biotechnology Company Limited, чью продукцию отозвали в Испании.

Фото: Facebook/@Vitaliy.Klychko.

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