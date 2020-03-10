В Киев завезли 1200 китайских экспресс-тестов на коронавирус

Их распространят среди семи базовых больниц, в которых планируется принимать заболевших коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киев поступили 1200 экспресс-тестов для диагностирования коронавирусной инфекции.

"Друзья! Буквально час назад в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Пока их 1200, до конца этой недели должно быть 5 тысяч", – написал Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

По его словам, тесты распространят среди семи базовых больниц для приема больных с подозрением на коронавирус. Глава города добавил, что оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах поступит до конца этой недели.

"Мы установим его в аэропорту им. Сикорского и "Борисполе", – сообщил Виталий Кличко.

Судя по фотографии, которую выложил мэр, речь идет об одном из трех видов экспресс-тестов производства китайской компании Shenzhen Bioeasy Biotechnology. В описании на сайте компании говорится, что этот тест помогает обнаружить антигены к коронавирусу Covid-19 в носоглоточных и ротоглоточных мазках, а весь процесс занимает около 20 минут.

Ранее в Минздраве заявили о задержке с поставками быстрых тест-систем. Они должны были поступить 10 марта, но теперь ожидаются 15-16 марта.

В комментарии ВВС-Украина Кличко заявил, что если в городе начнется вспышка коронавируса, то власти готовы запретить все массовые мероприятия, а также закрыть школы и детские сады. Не исключен и сценарий закрытия в Киеве общественного транспорта, в частности, метро.

"Для этого должна быть действительно крупная вспышка болезни. Вы сейчас говорите уже о крайних мерах – закрыть метро. Я надеюсь, что до этого не дойдет, чтобы мы закрывали транспорт", – заявил мэр.

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