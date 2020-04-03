Китай отверг обвинения США в занижении количества умерших от коронавируса
Китай отверг обвинения США в занижении количества умерших от коронавируса. Об этом сообщает CNBC.
В частности, в посольстве Китая в США заявили, что обвинения американской разведки о сокрытии истинных масштабов ситуации с коронавирусом являются "откровенной попыткой поставить политические интересы выше человеческой жизни".
Накануне издание Bloomberg со ссылкой на секретный отчет Белого дома сообщило, что в Китае сознательно скрывали масштабы вспышки коронавируса в стране, занижая число случаев заражения и уровень смертности от инфекции.
В свою очередь в посольстве Китая в Вашингтоне заверили, что Пекин "полностью исполнил свою обязанность по отчетности, предусмотренной Международными медицинскими регламентами, и обновляет статистику новых и летальных случаев открытым, прозрачным и ответственным способом".
"Правительство Китая из сильного чувства ответственности за здоровье своих людей предприняло наиболее комплексные и жесткие меры в борьбе с пандемией", − говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее высшее руководство Китая признало "недостатки и упущения" в реакции страны на смертельную вспышку коронавируса.
- Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в условиях пандемии все страны мира должны предоставлять правдивую информацию о ситуации с коронавирусом.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что с начала пандемии коронавируса знал, что от нее могут умереть тысячи американцев, но намеренно преуменьшал эту угрозу с целью придать людям оптимизм.
- В мире по состоянию на 3 апреля зарегистрирован 1 016 128 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.