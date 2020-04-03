В Индии создали бюджетный переносной аппарат ИВЛ, – СМИ

В Индии нейрохирург Дипак Агравал и робототехник Дивакар Вайш разработали недорогой аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) AgVa. Об этом сообщает издание Medical Express.

"По словам создателей, аппарат, который весит всего 3,5 кг, поможет отправить менее критических пациентов домой, поскольку AgVa легко транспортировать и установить", – говорится в сообщении.

Стоимость аппарата – около 2 тыс. долларов, в то время как стандартный ИВЛ стоит около 10 тыс. долларов. На фоне распространения коронавируса производство портативного ИВЛ увеличилось с 500 в месяц до 20 тысяч.

"Мы даже не могли предвидеть, что это (производство AgVa) достигнет таких масштабов", – сказал Агравал.

Как ранее сообщал Фокус:

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания готова заняться производством аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), если их будет не хватать в больницах.

В Украине богачи скупают дефицитные аппараты ИВЛ. Богатые украинцы покупают для личного пользования аппараты, которых и так не хватает в стране.