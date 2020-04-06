Австрия готовится ослабить карантин: первые магазины откроют 14 апреля
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна планирует разрешить открытие небольших магазинов уже на следующей неделе. Об этом сообщает The Guardian.
По словам Курца, открытие всех магазинов и торговых центров в стране планируется уже с 1 мая.
После этого, отели и рестораны начнут постепенно открываться, что произойдет с середины мая. Но в правительстве страны подчеркнули, что окончательно решение об открытии этих мест будет принято в конце апреля. Мероприятия в стране не будут проводиться до конца июня.
На пресс-конференции Курц добавил, что Австрия отреагировала коронавирус раньше, чем большинство страны, и это дало ей даст ей возможность разрешить торговлю также раньше остальных.
Так, если ситуация в ближайшие дни не ухудшится, в стране 14 апреля планируется открыть второстепенные магазины площадью менее 400 кв м и хозяйственные магазины, а с 1 мая – все остальные торговые точки.
В это же время, общие карантинные меры будут продлены до конца апреля, а школы будут закрыты как минимум до середины мая. Курц добавил, что с 6 апреля маски для лица стали обязательными для проезда в общественном транспорте.
Кроме этого, с ослаблением карантинных мер в стране собираются отслеживать перемещения граждан с помощью их мобильных телефонов. Тем гражданам Австрии, у которых нет смартфонов, предоставят специальные брелки, которые сообщать о местоположении, передает DW.
Курц обосновал такое нововведение тем, что в ближайшем будущем в стране хотят ослабить запрет на выход из дома.
Как ранее сообщал Фокус:
- За сутки 5 апреля 71 418 человек по всему миру заразились COVID-19. Накануне прирост составил 84,8 тыс., днем ранее – 101,6 тыс. Такие данные приводит Worldometers.
- Эксперты Белого дома заявили, что количество умерших от коронавируса может составить от 100 до 240 тыс. человек, если ограничения, вводимые властями, будут соблюдаться. В противном случае жертвами болезни могут стать до 2,2 млн человек.
- Чешский вирусолог Соня Пекова считает, что коронавирус может иметь искусственное происхождение, так как он "ведет себя очень необычно".