Напал с косой на полицейских. На Филиппинах застрелили нарушителя карантина

Полиция на Филиппинах застрелила мужчину за то, что он угрожал местным полицейским после отказа следовать карантинным ограничениям страны из-за коронавируса.

Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел на городе Насипит в провинции Агусан-дель-Норте.

63-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, и после замечаний со стороны медицинских сотрудников придерживаться карантинных ограничений, напал на врачей и полицейских.

"Но подозреваемый разозлился, произнося провокационные слова, и в конце концов напал на персонал с помощью косы", – сказано в сообщении полиции.

По мере обострения ситуации полицейские применили оружие и застрелили мужчину.

По состоянию на 7 апреля, на Филиппинах 3 660 случаев Covid-19, умерло 163 человек, 73 – выздоровели.

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил нарушителей карантина, что они могут быть расстреляны.

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