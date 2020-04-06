Напал с косой на полицейских. На Филиппинах застрелили нарушителя карантина
Полиция на Филиппинах застрелила мужчину за то, что он угрожал местным полицейским после отказа следовать карантинным ограничениям страны из-за коронавируса.
Об этом сообщает The Independent.
Инцидент произошел на городе Насипит в провинции Агусан-дель-Норте.
63-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, и после замечаний со стороны медицинских сотрудников придерживаться карантинных ограничений, напал на врачей и полицейских.
"Но подозреваемый разозлился, произнося провокационные слова, и в конце концов напал на персонал с помощью косы", – сказано в сообщении полиции.
По мере обострения ситуации полицейские применили оружие и застрелили мужчину.
По состоянию на 7 апреля, на Филиппинах 3 660 случаев Covid-19, умерло 163 человек, 73 – выздоровели.
Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил нарушителей карантина, что они могут быть расстреляны.
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