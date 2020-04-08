"Реагирует на лечение". На Даунинг-стрит рассказали о состоянии Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который заразился коронавирусом, начал "реагировать на лечение" в реанимации. Об этом сообщает ВВС.

На Даунинг-стрит сообщили, что премьер-министр находится в больнице Святого Томаса в Лондоне "для тщательного наблюдения" и остается в стабильном состоянии. На данный момент он не выполняет обязанностей премьер-министра, но может связаться со всеми, кто ему будет необходим.

В офисе британского премьера также добавили, что он в "хорошем состоянии" и продолжает получать стандартную кислородную терапию. Он дышит без посторонней помощи, такой как искусственная вентиляция легких или неинвазивная респираторная поддержка.

Премьер был направлен в больницу по рекомендации его врача после того, как кашель и высокая температура не исчезли на протяжении 10 дней с момента прохождения теста на коронавирус.

Королева и другие высокопоставленные члены королевской семьи отправили послание семье Джонсона и его беременной невесте Кэрри Симондс, в котором они пожелали премьеру полного и скорейшего выздоровления.

Кроме этого, в правительстве сообщили, что пока не рассматривают возможность усилить карантинные меры в стране. Так, министр здравоохранения Эдуард Аргар заявил, что не знает, когда придет такой момент и добавил, что он еще не наступил.

По его словам, пик заболеваний должен пройти "прежде, чем мы сможем думать о внесении изменений".

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