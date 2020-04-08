"Реагирует на лечение". На Даунинг-стрит рассказали о состоянии Бориса Джонсона
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который заразился коронавирусом, начал "реагировать на лечение" в реанимации. Об этом сообщает ВВС.
На Даунинг-стрит сообщили, что премьер-министр находится в больнице Святого Томаса в Лондоне "для тщательного наблюдения" и остается в стабильном состоянии. На данный момент он не выполняет обязанностей премьер-министра, но может связаться со всеми, кто ему будет необходим.
В офисе британского премьера также добавили, что он в "хорошем состоянии" и продолжает получать стандартную кислородную терапию. Он дышит без посторонней помощи, такой как искусственная вентиляция легких или неинвазивная респираторная поддержка.
Премьер был направлен в больницу по рекомендации его врача после того, как кашель и высокая температура не исчезли на протяжении 10 дней с момента прохождения теста на коронавирус.
Королева и другие высокопоставленные члены королевской семьи отправили послание семье Джонсона и его беременной невесте Кэрри Симондс, в котором они пожелали премьеру полного и скорейшего выздоровления.
Кроме этого, в правительстве сообщили, что пока не рассматривают возможность усилить карантинные меры в стране. Так, министр здравоохранения Эдуард Аргар заявил, что не знает, когда придет такой момент и добавил, что он еще не наступил.
По его словам, пик заболеваний должен пройти "прежде, чем мы сможем думать о внесении изменений".
Как ранее сообщал Фокус:
- Борис Джонсон после недели самоизоляции был переведен в госпиталь. На Даунинг-стрит говорили, что госпитализация была мерой предосторожности.
- Позже премьера перевели в отделение интенсивной терапии. Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба в случае необходимости выполнять его обязанности.
- Врачи сообщили, что Джонсону не нужна искусственная вентиляция легких, так как у него не диагностировали пневмонию.