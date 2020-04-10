"Придуманная история": Трамп назвал фейком доклад американской разведки о коронавирусе

Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

Трамп ответил на сообщение американского политического консультанта Фрэнка Лунца, который сообщил о неверных сведениях телеканала ABC News.

"Сегодня ABC News процитировали два "источника" о том, что в ноябре 2019 года Трамп получил брифинг с информацией о предупреждении надвигающейся пандемии коронавируса. Теперь их "источники" опровергнуты. Журналисты должны заботиться о фактах больше, чем о Трампе", – написал эксперт.

"Спасибо Фрэнк. Это фейк от ABC News. Они знали, что ошибаются, когда публиковали эту придуманную историю!", – ответил эксперту Трамп.

Напомним, американский телеканал ABC News со ссылкой на двух чиновников, знакомых с отчетом разведки, опубликовал информацию, что разведка США еще в конце ноября сообщала, что в китайском городе Ухань возникла вспышка вируса, изменившая образ жизни и бизнес.

Источники издания рассказали, что начиная с предупреждения в ноябре, в Белом доме неоднократно проводились брифинги, посвященные этой теме, с участием политиков и лиц, принимающих решения в федеральном правительстве.

Пентагон, Совет нацбезопасности Белого дома и офис Директора Национальной разведки отказались от комментариев по этому поводу.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп не единожды заявлял, что коронавирус стал неожиданностью для него и всех остальных.

Как ранее сообщал Фокус:

Американские СМИ со ссылкой на разведку США сообщали, что Китай сознательно занизил количество смертей от коронавируса в стране. Согласно данным секретного отчета, китайские власти регулярно меняли методологию подсчета больных.