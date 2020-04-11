США обошли Италию по количеству смертей от Covid-19
США обошла Италию по показателю летальных случаев от Covid-19.
Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который отслеживает количество зарегистрированных случаев болезни.
США находятся на первом месте и по количеству заражений Covid-19, и по числу смертей от инфекции. Так, зарегистрировано 508,126 случаев коронавируса, а скончалось 19,827 человек.
В Италии зафиксировали 152,271 случай коронавирусной инфекции, 19,468 умерли. Италия до сегодняшнего дня была на первом месте по количеству смертей.
За ними идет Испания с 16,353 летальных случаев и 161,852 зафиксированных случаев Covid-19.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее Палата представителей США одобрила законопроекты о мерах поддержки национальной экономики в условиях пандемии COVID-19. Пакет в $2 трлн финансовой помощи станет самым масштабным в истории страны.
- Из-за пандемии коронавируса потребительские цены в США рекордно упали в марте. Снижение стало максимальным за последние 5 лет и составило 0,4 процента.
- Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить на остров Харт в братской могиле, в гробах сколоченных из сосновых досок. Рабочие одеты в костюмы химзащиты.