Чемпионат Италии по футболу возобновится 31 мая, – СМИ

В Италии правительство рассматривает план постепенного выхода из карантина, он начнет выполняться не ранее 3 мая, сообщил портал Polesine24. План предполагает и возобновление футбольной Серии А

Тренироваться команды начнут с 4 мая, а выйдут на поле они не ранее 31 мая. При этом уточняется, что зрителей на стадионах во время массовых спортивных мероприятий не будет до марта 2021 года.

В условиях вынужденной паузы все клубы Серии А согласились сократить зарплаты своих игроков. Если сезон все-таки завершат досрочно, то выплаты по контрактам будут снижены на треть, если же соревнования возобновятся, то зарплаты урежут на одну шестую.

По предварительному плану властей страны, 4 мая в Италии должны открыться многие из ныне закрытых магазинов, включая торговые точки для продажи одежды и мебели. 11 мая – открытие судов и профессиональных офисов; 18 мая – баров, ресторанов и других заведений общественного питания с соблюдением социальной дистанции; 25 мая открытие парикмахерских; 31 мая возобновление чемпионата по футболу и других коллективных видов спорта; 8 июня открытие спортивных центров, но только для индивидуальных занятий.

В сентябре планируется открытие средних школ с разделением смен и с онлайн-уроками; в декабре – кинотеатров и театров.

Март 2021 года – открытие дискотек и стадионов; 31 марта 2021 года открытие границ и прекращение всех ограничений.

Напомним, Футбольная ассоциация Англии (FA) предложила использовать стадион "Уэмбли" и национальный футбольный центр "Сент Джордж Парк" в качестве нейтральных арен для завершения чемпионата 2020 года. Использование одного стадиона для всех игр сведет к минимуму переезды игроков, официальных лиц и представителей СМИ. А выбор нейтральной арены позволит минимизировать скопление фанатов за пределами стадиона.

Федерация футбола Таджикистана приняла решение проводить матчи национального первенства, несмотря на пандемию коронавируса. Матчи проходят без зрителей на трибунах. Продолжается и чемпионат Беларуси. В западном полушарии продолжают играть в футбол в Никарагуа.

Как ранее сообщал Фокус: