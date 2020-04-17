В Канаде одномоторный самолет совершил аварийную посадку на трассе
В Канаде около Квебека одномоторный самолет Piper PA-28 Cherokee совершил вынужденную аварийную посадку на одной из трасс. Отмечается, что у самолета возникли проблемы, когда он летел в нескольких километрах от местного аэропорта имени Жана Лесажа.
Пилот принял неординарное решение посадить самолет на ближайшую трассу. Ему удалось это сделать, несмотря на наличие на трассе автомобилей и обилие дорожных знаков.
По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, пишет Globalnews.
"Мы получили звонки, в которых говорилось, что самолет приземлился на западном шоссе 40. К счастью, самолет приземлился без столкновения, никто не пострадал. Движение в этом районе быстро возобновилось", – рассказал сержант Элен Нептон.
Автотрасса была закрыта около часа в одном направлении. За это время пожарные и эвакуатор убрали самолет с дороги.
Как ранее сообщал Фокус:
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