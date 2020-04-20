С кузова пикапа президент Бразилии требовал отмены карантина из-за коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару принял участие в протесте против карантинных мер из-за коронавируса. Об этом сообщает New York Times.

Всего в акции участвовали около 600 человек. Участники акции потребовали закрытия парламента и выступления армии на стороне Болсонару. Президент на акции выступил с речью против строгих мер для сдерживания коронавируса.

"Все в Бразилии должны понимать, что они подчиняются воле народа", – заявил Болсонару демонстрантам в столице, выступая с кузова пикапа.

Президент страны сильно преуменьшил угрозу COVID-19 для людей. Он утверждает, что ограничения, введенные большинством губернаторов страны в середине марта, нанесут гораздо больший ущерб, чем сам вирус.

Еще на прошлой неделе Болсонару уволил популярного в стране министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетта, который был сторонником строгих мер социально изоляции. Он говорил, что это позволит предотвратить тяжелый удар по системе здравоохранения страны.

На данный момент Бразилия занимает первое место среди стран Латинской Америки по числу зараженных коронавирусом. Так, в стране инфицированы более 38 тысяч человек, около 2,5 тысячи умерли. Несмотря на это, Болсонару предлагает открыть границы Бразилии с соседними государствами.

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