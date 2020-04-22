Пандемия коронавируса: американский штат Миссури подал иск против Китая

Штат Миссури первым в США подал иск против Китая в связи с его реакцией на распространение COVID-19 и требует компенсации за "огромные человеческие потери, человеческие страдания и экономические потрясения", вызванные пандемией.

Об этом сообщает The Hill.

Иск подготовил генеральный прокурор штата Эрик Шмитт.

"COVID-19 нанес непоправимый ущерб странам по всему миру, вызывая болезни, смерть, экономические потрясения и человеческие страдания. Китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе COVID-19, заставило замолчать осведомителей, и мало что сделало для того, чтобы остановить распространение болезни. Они должны нести ответственность за свои действия", – отметил он.

Шмитт добавил, что в Миссури тысячи людей были заражены коронавирусом, многие из них умерли, а предприятия малого бизнеса закрываются.

Помимо возмещения ущерба, Миссури также требует официально привлечь Пекин к ответственности за предполагаемое сокрытие серьезности пандемии коронавируса.

"Ужасающая кампания обмана, сокрытия, неправильного использования и бездействия китайских властей развязала эту пандемию", – говорится в иске.

"В течение критических недель первой вспышки китайские власти обманывали общественность, подавляли важнейшую информацию, арестовывали осведомителей, отказывались признавать факт передачи вируса от человека к человеку перед лицом растущего числа доказательств, уничтожали важнейшие медицинские исследования, позволяли миллионам людей подвергаться воздействию вируса и даже хранили средства индивидуальной защиты - тем самым вызывая глобальную пандемию, которая была ненужной и предотвратимой", – заявил Шмитт.

По данным на вторую половину вторника 21 апреля, в штате Миссури заразились COVID-19 более 6 тыс. человек, более 220 умерло.

Напомним, Китай отвергает неоднократные обвинения США в занижении количества умерших от коронавируса.

В частности, в посольстве Китая в США заявили, что обвинения американской разведки о сокрытии истинных масштабов ситуации с коронавирусом являются "откровенной попыткой поставить политические интересы выше человеческой жизни".

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