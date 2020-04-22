Дипломаты Евросоюза перечислили российские фейки о коронавирусе, — EUobserver

В Евросоюзе считают, что Россия и Китай намеренно распространяют неправдивую информацию о коронавирусе, чтобы "продвигать свою собственную повестку дня и поставить под сомнение надежность и эффективность ЕС". Об этом говорится в отчете внешнеполитической службы Европейского Союза, пишет EUobserver.

Так, по мнению европейских дипломатов, некоторые российские материалы, содержащие информацию о "поддельных лекарствах", могут нанести ощутимый вред здоровью людей.

"Поддерживаемая Кремлем дезинформация ... противоречит официальному руководству ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения)", – сказали в Евросоюзе.

Дипломаты утверждают, что даже российские государственные СМИ выпускают новости о том, что пищевая сода, лимон, витамин С и цинк якобы убивают коронавирус, а мытье рук не является эффективным способом.

Также, по их словам, Россия продвигает теории заговора против вакцинации, например, что филантроп-миллиардер из США Билл Гейтс "навязывает принудительную массовую вакцинацию и имплантацию наночипов", чтобы контролировать людей.

В докладе говорится, что российские СМИ сообщали, что пандемию вызвали сети 5G, а также то, что коронавирус был обманом, и что он не существует.

В ЕС также считают, что Россия пытается убедить мир, что государства ЕС якобы "неэффективны, разделены и циничны в своем ответе на потребности друг друга".

В то же время в Китае была проведена "глобальная кампания по дезинформации, направленная на то, чтобы избежать вины за вспышку пандемии и улучшить свой международный имидж", говорится в докладе.

Китай открыто демонстрирует свое возмущение и нападает на ЕС, используя для этого свои посольства и армии ботов.

Например, в марте "тысячи твитов с прокитайскими хэштегами" использовались для того, чтобы передавать "сообщения китайского посольства, нападающего на ЕС".

В докладе отмечается, что некоторые материалы, опубликованные Россией и Китаем в Facebook, просмотрели более 117 миллионов человек.

"На всех языках ложное или вводящее в заблуждение содержание продолжает распространяться", – говорится в докладе ЕС.

Издание пишет, что "вирусная ложь" уже породила опасные убеждения. Так, согласно опросу британской социологической компании YouGov, треть британцев считает, что водка является эффективным средством для дезинфекции рук, а одна пятая – что коронавирус создан искусственно.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеп Боррелл считает, что на фоне распространения коронавируса идет борьба политических систем, а Китай и Россия используют эту ситуацию, чтобы продвигать свою повестку.

"Мы участвуем в битве политических систем, какая из них является лучшей ... это сформирует геополитический ландшафт после кризиса", – заявил Боррелл.

"Нам нужно продвигать позитивную повестку о солидарности и единстве ЕС", – добавил он.

Издание отмечает, что российское посольство в ЕС отрицает все обвинения Кремля в дезинформации, а китайское посольство вообще отказалось отвечать на вопросы EUobserver по данной проблеме.

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