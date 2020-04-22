Дипломаты Евросоюза перечислили российские фейки о коронавирусе, — EUobserver
В Евросоюзе считают, что Россия и Китай намеренно распространяют неправдивую информацию о коронавирусе, чтобы "продвигать свою собственную повестку дня и поставить под сомнение надежность и эффективность ЕС". Об этом говорится в отчете внешнеполитической службы Европейского Союза, пишет EUobserver.
Так, по мнению европейских дипломатов, некоторые российские материалы, содержащие информацию о "поддельных лекарствах", могут нанести ощутимый вред здоровью людей.
"Поддерживаемая Кремлем дезинформация ... противоречит официальному руководству ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения)", – сказали в Евросоюзе.
Дипломаты утверждают, что даже российские государственные СМИ выпускают новости о том, что пищевая сода, лимон, витамин С и цинк якобы убивают коронавирус, а мытье рук не является эффективным способом.
Также, по их словам, Россия продвигает теории заговора против вакцинации, например, что филантроп-миллиардер из США Билл Гейтс "навязывает принудительную массовую вакцинацию и имплантацию наночипов", чтобы контролировать людей.
В докладе говорится, что российские СМИ сообщали, что пандемию вызвали сети 5G, а также то, что коронавирус был обманом, и что он не существует.
В ЕС также считают, что Россия пытается убедить мир, что государства ЕС якобы "неэффективны, разделены и циничны в своем ответе на потребности друг друга".
В то же время в Китае была проведена "глобальная кампания по дезинформации, направленная на то, чтобы избежать вины за вспышку пандемии и улучшить свой международный имидж", говорится в докладе.
Китай открыто демонстрирует свое возмущение и нападает на ЕС, используя для этого свои посольства и армии ботов.
Например, в марте "тысячи твитов с прокитайскими хэштегами" использовались для того, чтобы передавать "сообщения китайского посольства, нападающего на ЕС".
В докладе отмечается, что некоторые материалы, опубликованные Россией и Китаем в Facebook, просмотрели более 117 миллионов человек.
"На всех языках ложное или вводящее в заблуждение содержание продолжает распространяться", – говорится в докладе ЕС.
Издание пишет, что "вирусная ложь" уже породила опасные убеждения. Так, согласно опросу британской социологической компании YouGov, треть британцев считает, что водка является эффективным средством для дезинфекции рук, а одна пятая – что коронавирус создан искусственно.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеп Боррелл считает, что на фоне распространения коронавируса идет борьба политических систем, а Китай и Россия используют эту ситуацию, чтобы продвигать свою повестку.
"Мы участвуем в битве политических систем, какая из них является лучшей ... это сформирует геополитический ландшафт после кризиса", – заявил Боррелл.
"Нам нужно продвигать позитивную повестку о солидарности и единстве ЕС", – добавил он.
Издание отмечает, что российское посольство в ЕС отрицает все обвинения Кремля в дезинформации, а китайское посольство вообще отказалось отвечать на вопросы EUobserver по данной проблеме.
Как ранее сообщал Фокус:
- Жозеп Боррель заявил, что Россия и Китай оказывают странам помощь в борьбе с пандемией COVID-19 в расчете на рост своего геополитического влияния в мире.
- Власти Китая наложили строгие ограничения на публикацию исследований о происхождении коронавируса SARS-Cov-2.
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Посол КНР в РФ заявил, что коронавирус в Ухань завезли.