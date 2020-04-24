В Сибири раньше обычного начались крупные лесные пожары

Масштабные лесные пожары отмечены в России на юге Красноярского края, в Хакасии, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областях и в Алтайском крае. Каждый год в это время тут обычно горят степи, но сейчас пламя перекинулось в лесную зону. Общая площадь сгоревшего – уже несколько млн гектаров. Об этом сообщил технический директор НТЦ "Космические системы" Алексей Борисевич телеграм-каналу Mash.

Причина – резкое повышение температуры воздуха. В апреле 2020-го она выше нормы на 5–7 градусов. Эксперты говорят об еще одной причине – часть пожаров могла начаться из-за людей, массово самоизолировавшихся на дачах.

По состоянию на 24 апреля, площадь природных пожаров в Иркутской области резко выросла. В регионе продолжает действовать 18 природных пожаров общей площадью 1,92 тыс. га, сообщили в областном правительстве. "По вине местного населения возгорания произошли в 15 случаях в девяти районах", – заявили власти. За сутки площадь возгораний выросла в 22 раза.

Запах гари установился в Новосибирске. Небо затянуто дымом. Вокруг города, согласно сайту космического мониторинга пожаров на 23 апреля, горит около 20 тыс. га.

Обведенные контуры обозначают границы пожаров. Источник: Fires.ru

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