Сирия обвинила Израиль в воздушной атаке по Дамаску

Сирия обвинила Израиль в нанесении авиаударов по военному аэродрому возле Дамаска в ночь на понедельник 27 апреля.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило, что авиаудары были нанесены по военному аэропорту Меззех за пределами Дамаска, никто не пострадал. Авиабаза, которая, как сообщается, использовалась иранскими войсками в Сирии, несколько раз подвергалась нападениям воздушными атаками, в которых обвинили Израиль.

По данным SANA, израильские самолеты выпустили несколько ракет в ходе атаки из воздушного пространства Ливана, но подразделения сирийских ПВО успешно "противостояли израильской агрессии".

Силы обороны Израиля не прокомментировали обвинение, но атака произошла на следующий день после того, как министр обороны Израиля Нафтали Беннетт намекнул, что военные готовы принять меры в Сирии.

"Держи ухо востро. Мы перешли от политики блокирования Ирана к его вытеснению", – говорил Беннетт.

Это была третья атака на иранские цели в Сирии, в которой обвинили Израиль за последние 10 дней.

Сирийские государственные СМИ регулярно заявляют, что сирийские военные перехватывают израильские ракеты, хотя эти утверждения в Израиле поддают сомнению.

Как ранее сообщал Фокус: