Мопс Уинстон стал первой собакой с коронавирусом в США
Мопс из Северной Каролины по кличке Уинстон стал первой собакой в США, у которой был обнаружен Covid-19.
Об этом сообщает CNN.
Три члена семьи МакКлин – Сэм МакКлин, жена Хизер и их сын Бен – заразились Covid-19 в прошлом месяце. Сидни МакКлин, дочь, была единственным членом семьи, у которой не было никаких симптомов.
Семья узнала, что у их собаки, Уинстона, также положительный результат на вирус после того, как они приняли участие в исследовании Университета Дьюка о Covid-19, направленном на поиск потенциальных методов лечения и вакцин. В рамках исследования члены семьи сдают еженедельные мазки из носа и сдают образцы крови.
Крис Вудс, главный исследователь, сказал, что ученые также собирают образцы от домашних животных, чтобы увидеть, как коронавирус распространяется в домашних хозяйствах. Исследователи не использовали коммерческие тесты, которые пользуются большим спросом во всем мире, для тестирования животных.
Несмотря на то, что они не проверяли много домашних животных, образец Уинстона – единственный, который вернулся положительным. Считается, что он является первой собакой в США, получившей положительный результат теста.
"У него был небольшой кашель в течение дня или двух в то время. когда все мы были больны, и он не ел свой завтрак", сказал Бен МакКлин.
У МакКлинов есть еще одна собака и кошка, у них тесты были отрицательными.
Хизер МакКлин сказала, что Уинстон любит лизать вещи и любит проводить больше времени со своей семьей. Их кошка более отчужденная, а их старый мопс любит спать большую часть времени.
Ученые сообщают, что это первый известный науке случай подтверждения диагноза коронавирусной инфекции у собаки на территории США.
"Его количество обнаруженного нами вируса было очень низким, что говорит о том, что он не будет вероятным механизмом или вектором передачи вируса другим животным или людям в этих домах", – сказал Вудс.
Как ранее писал Фокус:
- В Гонконге выявили первый случай заражения коронавирусом у домашней собаки. Позже собака скончалась.
- Под предлогом борьбы с коронавирусом власти туркменской столицы Ашхабад приказали уничтожать кошек и других бродячих животных.
- В Бельгии правительство советует мыть руки перед тем, как прикасаться к домашним животным, так как в стране была зафиксирована передача коронавируса от хозяйки к ее кошке. По словам бельгийского вирусолога, работающего с федеральным правительством, Стивен Ван Гухта, передача вируса является единичным случаем и состояние животного в настоящее время улучшается.