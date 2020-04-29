США бьют рекорды по COVID-19 из-за хорошего тестирования, — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что число инфицированных коронавирусом в стране перевалило за миллион человек лишь благодаря эффективному тестированию. Об этом сообщает New York Times.
"Единственная причина, по которой США сообщили о миллионе случаев коронавирус, заключается в том, что наше тестирование намного лучше, чем в любой другой стране мира. Другие страны отстают от нас в тестировании, и поэтому демонстрируют гораздо меньше случаев", – написал Трамп в Twitter.
Заявление Трампа было сделано на фоне предупреждений от чиновников сферы здравоохранения о том, что нехватка обученных работников и необходимых материалов существенно ограничивает возможности тестирования.
В США было зарегистрировано самое большое в мире число инфицированных – 1 035 765 человек, а общее количество летальных исходов составило 59 266.
По словам директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, каждый американец, нуждающийся в тесте на вирус, сможет пройти его к концу мая или началу июня.
Коронавирус уже нанес беспрецедентный урон экономике США. Количество американцев, обратившихся за пособием по безработице за последние 5 недель, выросло до 26,5 млн человек. Это почти каждый шестой работник в США. Администрация Трампа прогнозирует, что уровень безработицы в апреле превысит 16%.
Как ранее сообщал Фокус:
- Трамп заявил, что США ведут расследование против Китая и потребуют компенсации из-за COVID-19. Президент США считает, что вспышку коронавируса можно было остановить в самом начале.
- Также Трамп объявил о приостановке иммиграции в США, чтобы "позаботиться об американских рабочих". Трамп сказал, что приостановка иммиграции поставит "безработных американцев на первое место в поисках работы".
- Позже Трамп предложил лечить коронавирус инъекциями дезинфектора и солнечным светом. Врачи просят не спешить выполнять рекомендации главы Белого дома.