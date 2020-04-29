ВОЗ проведет 30 апреля заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу
Чрезвычайный комитет по коронавирусу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведет совещание 30 апреля для оценки эпидемиологической ситуации в мире. Об этом заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
"В соответствии с международными медико-санитарными правилами завтра я созываю чрезвычайный комитет. Прошло почти три месяца с тех пор, как мы объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки COVID-19. Наша задача – оценить эволюцию пандемии и дать обновленные рекомендации", – сказал Гебреисус.
Он напомнил, что первый случай заражения вне Китая произошел 13 января в Таиланде. Через 10 дней, после посещения центра вспышки, китайского города Ухань, специалисты нашли доказательства, что коронавирус передается от человека к человеку.
"Чрезвычайный комитет был разделен в своем мнении и не советовал мне объявлять чрезвычайную ситуацию, имеющую международное значение. 30 января я вновь созвал комитет и, получив их рекомендации, объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения во всем мире - самый высокий уровень тревоги ВОЗ", – напомнил Гебреисус, отметив, что на тот момент было известно о менее 100 смертельных случаях и не было зафиксировано ни одной смерти за пределами Китая.
Как ранее сообщал Фокус:
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