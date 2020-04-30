Из-за коронавируса работу потеряли более 30 млн американцев

С начала карантина в США количество обращений за пособием по безработице достигло 30,3 миллиона человек. Об этом сообщает CNBC.

"Обращения за помощью по безработице в течение недели, закончившейся 25 апреля, составили самый низкий показатель с 21 марта, однако общее количество обращений в течение шести недель составляет 30,3 миллиона, что означает худший кризис безработицы в истории США", – говорится в сообщении.

Издание пишет, что всплеск безработицы происходит на фоне мер, предпринимаемых властями, чтобы остановить распространение коронавируса. Несмотря на то, что некоторые штаты уже начали возвращать экономику в действие, значительная часть ключевой инфраструктуры США остается в режиме карантина.

Ситуация усугубляется также тем, что правительство расширило список категорий населения, имеющих право на государственную помощь.

Как отмечают аналитики, при таких условиях сокращения на рынке труда, по итогам второго квартала показатель ВВП США может оказаться худшим в истории.

Как ранее сообщал Фокус:

Администрация Трампа прогнозирует, что уровень безработицы в апреле превысит 16%.