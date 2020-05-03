Смягчили карантин. В Австралии фиксируется рост новых случаев коронавируса
В Австралии зафиксирован рост числа инфицированных коронавируса после смягчения карантина. Об этом сообщает Reuters.
Так, всплеск новых случаев COVID-19 был зарегистрирован в штате Виктория, где наблюдается наибольшее число зараженных за несколько недель. Также в штате Новый Южный Уэльс произошла вспышка коронавируса в учреждении по ухода за престарелыми.
В Министерстве здравоохранения Австралии заявили, что в воскресенье, 3 мая, в штате Виктория было зарегистрировано 13 новых случаев, из которых 6 были связаны со скоплением людей на мясоперерабатывающем предприятии в Мельбурне.
"Что меня беспокоит, так это неизвестность. Мы можем идентифицировать этих людей ... именно так мы победим вирус", – заявила на брифинге министр здравоохранения Виктории Дженни Микакос, призывая большее количество людей пройти тестирование.
В министерстве подчеркнули, что за последнюю неделю в Австралии регистрировали в среднем по 13 случаев в день, а ежедневный уровень инфекций был значительно ниже 1%.
Как ранее сообщал Фокус:
- Австралия потребовала международного расследования о происхождении коронавируса. Глава МИД страны заявила, что существует серьезная обеспокоенность по поводу прозрачности Китая в вопросе COVID-19.
- А Китай пригрозил Австралии экономическими последствиями за требование расследовать вспышку COVID-19. В Австралии заявили, что не поддадутся "экономическому принуждению".
- В Австралии создали "пандемический дрон" для поиска больных коронавирусом. Беспилотник эффективно работает на дистанции 5-10 метров от человека.
- Также австралийских медиков попробуют защитить от коронавируса вакциной против туберкулеза. Вакцина БЦЖ "тренирует" иммунитет человека, поэтому в Австралии решили попробовать уменьшить с ее помощью симптомы COVID-19.