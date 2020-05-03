Смягчили карантин. В Австралии фиксируется рост новых случаев коронавируса

В Австралии зафиксирован рост числа инфицированных коронавируса после смягчения карантина. Об этом сообщает Reuters.

Так, всплеск новых случаев COVID-19 был зарегистрирован в штате Виктория, где наблюдается наибольшее число зараженных за несколько недель. Также в штате Новый Южный Уэльс произошла вспышка коронавируса в учреждении по ухода за престарелыми.

В Министерстве здравоохранения Австралии заявили, что в воскресенье, 3 мая, в штате Виктория было зарегистрировано 13 новых случаев, из которых 6 были связаны со скоплением людей на мясоперерабатывающем предприятии в Мельбурне.

"Что меня беспокоит, так это неизвестность. Мы можем идентифицировать этих людей ... именно так мы победим вирус", – заявила на брифинге министр здравоохранения Виктории Дженни Микакос, призывая большее количество людей пройти тестирование.

В министерстве подчеркнули, что за последнюю неделю в Австралии регистрировали в среднем по 13 случаев в день, а ежедневный уровень инфекций был значительно ниже 1%.

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