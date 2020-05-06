Разведка Южной Кореи назвала причины "исчезновения" Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын длительное время отсутствовал в публичном пространстве в связи с необходимостью уладить внутренние дела страны, а также из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на отчет зампредседателя парламентского комитета по разведке Ким Бен Ги, который представил позицию южнокорейской разведслужбы депутатам.

"(Разведка) считает, что председатель Ким сосредоточился на внутренних кадровых перестановках, проводя лично совещания по партийно-государственным вопросам и проблемам укрепления военной мощи. Это также наложилось на (ситуацию) с новой коронавирусной инфекцией, поэтому публичная активность была серьезно сокращена", – сказал Ким Бен Ги.

В разведке отметили, что Ким Чен Ын появлялся в этом году на публике 17 раз. Это намного меньше, чем в обычное время. В среднем за этот период года лидер КНДР делает около 50 публичных выступлений. Однако, по данным агентства, информация о том, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце, не соответствует действительности.

"(Разведслужба) полагает, что по крайней мере хирургических процедур или операций, связанных с сердцем, не проводилось", – сообщил журналистам выводы разведки Ким Бен Ги.

Он также отметил, что, по данным Государственной разведслужбы, северокорейский лидер недавно распорядился усилить противоэпидемические мероприятия по борьбе с коронавирусом, выработать меры по сдерживанию роста цен и поднять армейский дух.

Как ранее писал Фокус:

25 апреля южнокорейские и японские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии". А гонконгские журналисты, со ссылкой на свои источники, даже сообщили, что Ким Чен Ын умер. На фоне таких слухов Китай направил в КНДР группу медицинских экспертов для проведения консультаций.

Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, как себя чувствует лидер КНДР Ким Чен Ын. В то же время, он отказался говорить об этом на широкую публику и уточнил, что вскоре всем станет известно о состоянии здоровья его северокорейского коллеги. "Ким Чен Ын? Не могу сказать вам. Я отлично представляю, что с ним, но не могу сейчас вам об этом рассказать. Желаю ему всего хорошего", – заявил Трамп.