Страны Балтии открывают внутренние границы для свободного перемещения

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что с 15 мая отменяется ограничение на поездки по странам Балтии для граждан Литвы, Латвии и Эстонии.

Об этом сообщает Delfi.

"Недавно завершился 1,5-часовая удаленная встреча с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем и премьером Латвии Юри Ратасом. Весь такая: мы договорились, что все три страны Балтии хорошо справились с распространением коронавируса. Кроме того, мы доверяем системам здравоохранения наших стран", – говорит Сквернялис.

После таких поездок необходимо провести две недели в изоляции.

"Напоминаю, что в понедельник с премьером Польши Матеушем Моравецким договорились о поездках в Польшу. Свободно пересекать границы без требования провести две недели в карантине будет разрешено тем, кто поедет в Польшу по работе, бизнесу или на учебу. Это ослабление вступает в силу с 11 мая", – рассказал Сквернялис.

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