Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае стал гигантской "коробкой" для пожертвований из-за COVID-19

Самое высокое здание в мире, 828-метровый дубайский небоскреб Бурдж-Халифа, превратили в гигантскую коробку для пожертвований. Об этом сообщает Reuters.

Местные власти решили оригинальным способом собрать деньги на еду для жителей ОАЭ, испытывающих финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса.

За небольшую сумму денег любой желающий мог зажечь один из внешних огней небоскреба. Каждый из 1,2 млн огней Бурдж-Халифа был "продан" за 2,70 доллара (стоимость одного обеда). По мере того, как увеличивались пожертвования, башня загоралась все больше.

Экономика Дубая сильно пострадала от коронавируса, так как во многом зависит от туризма. Так, многие люди потеряли работы и доход. Десятки тысяч рабочих-мигрантов, часто живущих в общежитиях, где вирус распространяется быстрее, регистрируются для возвращения домой.

На данный момент в ОАЭ зарегистрировано 19 661 случай заражения COVID-19 и 203 смертельных исхода. Страна занимает второе место по смертности от коронавируса из шести государств Персидского залива. На первом месте находится Саудовская Аравия.

Сбор средств с помощью Бурдж-Халифа является частью кампании по финансированию 10 млн обедов для семей с низкими доходами во время мусульманского постного месяца Рамадан.

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