Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае стал гигантской "коробкой" для пожертвований из-за COVID-19

2020-05-12 16:34:00

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За небольшую сумму денег любой желающий мог зажечь один из внешних огней небоскреба

Самое высокое здание в мире, 828-метровый дубайский небоскреб Бурдж-Халифа, превратили в гигантскую коробку для пожертвований. Об этом сообщает Reuters.

Местные власти решили оригинальным способом собрать деньги на еду для жителей ОАЭ, испытывающих финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса.

За небольшую сумму денег любой желающий мог зажечь один из внешних огней небоскреба. Каждый из 1,2 млн огней Бурдж-Халифа был "продан" за 2,70 доллара (стоимость одного обеда). По мере того, как увеличивались пожертвования, башня загоралась все больше.

коронавирус, Дубай, Бурдж-Халифа

Экономика Дубая сильно пострадала от коронавируса, так как во многом зависит от туризма. Так, многие люди потеряли работы и доход. Десятки тысяч рабочих-мигрантов, часто живущих в общежитиях, где вирус распространяется быстрее, регистрируются для возвращения домой.

коронавирус, Дубай, Бурдж-Халифа

На данный момент в ОАЭ зарегистрировано 19 661 случай заражения COVID-19 и 203 смертельных исхода. Страна занимает второе место по смертности от коронавируса из шести государств Персидского залива. На первом месте находится Саудовская Аравия.

коронавирус, Дубай, Бурдж-Халифа

коронавирус, Дубай, Бурдж-Халифа

Сбор средств с помощью Бурдж-Халифа является частью кампании по финансированию 10 млн обедов для семей с низкими доходами во время мусульманского постного месяца Рамадан.

Как ранее сообщал Фокус:

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