Коронавирус может остаться среди людей навсегда, – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что Covid-19 может стать эндемическим заболеванием (которое господствуют постоянно или возобновляется – ред.) и навсегда остаться среди людей. Об этом на брифинге заявил руководитель программ по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майк Райан, передает Reuters.

"Мы должны открыто заявить: этот вирус может стать еще одним эндемическим вирусом и никогда не исчезнуть", – сказал он.

"Важно быть реалистами. Я не думаю, что кто-то может предсказать, когда эта болезнь исчезнет. Сейчас нет никаких обещаний и точных дат. Это заболевание может стать проблемой на долгие годы, а может и не стать", – добавил он.

В то же время, Райан подчеркнул, что мир может контролировать распространение вируса при помощи вакцины, хотя для этого понадобятся огромные усилия.

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус, в свою очередь, отметил, что борьба с пандемией должна стать делом каждого.

"Все в наших руках. Каждый из нас должен внести свой вклад в борьбу с пандемией", – сказал он.

Специалисты ВОЗ подчеркнули, что важно не допустить новой вспышки коронавируса. Так, Майк Райан отметил, что открытие границ стало бы меньше риском, чем возобновление авиасообщений.

В настоящее время в мире разрабатываются более 100 видов потенциальных вакцин, однако эксперты вынуждены признать, что эффективное средство против болезни будет найти очень трудно.

Как ранее сообщал Фокус:

ВОЗ сообщила о начале испытаний вакцины против коронавируса. Испытание вакцины началось всего лишь спустя 60 дней после получения генома коронавируса.

Также Johnson & Johnson начинает производство вакцины от коронавируса. Вакцина может появиться на рынке к началу 2021 года.

А новое исследование показало, что нельзя полностью отменять карантин, пока не будет найдена вакцина. Ученые считают, что полная отмена ограничений приведет ко второй и более мощной волне коронавируса.