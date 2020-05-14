Франция назвала неприемлемым право США на наибольший предзаказ французской вакцины

Младший министр экономики Франции Агнес Паннье-Рунашер заявила, что было неприемлемым для французского фармацевтического гиганта Sanofi отдавать приоритет рынку США в вопросе поставки потенциальной вакцины. Об этом сообщает ВВС.

Резкий комментарий министра последовал за заявлением генерального директора Sanofi Пола Хадсона, который сказал, что "правительство США имеет право на самый большой предзаказ, потому инвестировало в принятие риска".

На данный момент многие лаборатории по всему миру проводят исследования для создания вакцины против COVID-19.

"Для нас, было бы неприемлемо предоставлять привилегированный доступ какой-то стране по финансовым причинам", – заявила Паннье-Рунашер

Ранее в этом месяце ЕС, на онлайн-саммите по исследованиями коронавируса, заручился обещанием от 40 стран и доноров на выделение 8 млрд долларов, чтобы разработать вакцину и лечение коронавируса. Также ЕС настоял на том, чтобы все страны получили равный доступ к вакцине.

"Вакцина против COVID-19 должна стать глобальным общественным достоянием, и доступ к ней должен быть справедливым", – заявил представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.

Разработка вакцины французской компанией Sanofi частично финансируется Управлением по передовым биомедицинским исследованиям и разработкам США (BARDA). Но за последние годы Sanofi получила десятки миллионов евро в виде налоговых льгот от французского правительства для собственных исследований.

Глава Sanofi во Франции Оливье Богильо заявил, что "цель состоит в том, чтобы эта вакцина была доступна для США, а также для Франции и Европы одновременно".

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