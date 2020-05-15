Первая в Европе. Словения объявила о завершении эпидемии коронавируса
Правительство Словении вечером 14 мая объявило об официальном прекращении в стране эпидемии COVID-19. Об этом сообщило Reuters.
Словения стала первой европейской страной, принявшей подобное решение. Оно было принято после того, как в стране ежедневно фиксировалось менее семи новых случаев заболевания в течение последних двух недель.
"Словения остановила эпидемию за два месяца. Сегодня у нас лучшая эпидемиологическая картина в Европе", – заявил премьер-министр страны Янез Янша.
Официальное завершение эпидемии означает, что некоторые меры, включая финансовую помощь гражданам и компаниям, пострадавшим от коронавируса, прекращают действовать с конца мая.
Граждане по-прежнему должны будут следовать основным правилам, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции, заявило правительство, не уточняя деталей. Ранее было установлено, что люди должны носить маски в закрытых общественных помещениях, стоять на расстоянии не менее 1,5 метров и дезинфицировать руки при входе в общественные места.
Правительство начало смягчать ограничения с 20 апреля (они были введены 12 марта). Общественный транспорт возобновил работу на этой неделе, а на следующей неделе некоторые ученики вернутся в школы. Все бары и рестораны, а также небольшие гостиницы на 30 номеров будут открыты на следующей неделе.
Люди, прибывающие в Словению из других стран Евросоюза, больше не будут проходить карантин в течение как минимум семи дней. Но карантин продолжительностью не менее 14 дней останется в силе для людей из стран, не входящих в ЕС (кроме дипломатов и людей, перевозящих грузы).
Иностранцам с признаками коронавирусной инфекции по-прежнему не будет разрешено въезжать в страну.
По официальным данным, в Словении, население которой около 2 млн человек, зафиксированы 1464 случая заболевания COVID-19, 103 человека умерли.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 14 мая в мире коронавирус был подтвержден у 4 526 905 человек, умерли от болезни 303 405 человек, выздоровели 1 704 268.
- ВОЗ сообщила о начале испытаний вакцины против коронавируса. Испытание вакцины началось всего лишь спустя 60 дней после получения генома коронавируса.
- По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине 16 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных (17 за последние сутки), 4 143 пациента выздоровели (из них 427 за последние сутки). За сутки зафиксировано 422 новых случая.