ВОЗ заявила, что дезинфекция улиц не спасет от коронавируса
В ВОЗ заявили, что распыление дезинфицирующих средство на улицах или в больших помещениях не поможет от COVID-19. Об этом говорится в обновленной рекомендации ВОЗ по инфекционному контролю, передает CNN.
По мнению экспертов из Всемирной организации здравоохранения, распыление дезинфицирующих средств может принести больше вреда, чем пользы. Одна из худших идей – опрыскивание не только улиц или помещений, но и людей.
В подтверждение своих слов в ВОЗ приводят результаты исследования, в котором говорится, что распыление отбеливателя или других химических веществ на большой территории неэффективно. То же самое касается дезинфекции ультрафиолетовым светом.
"Кроме того, распыление дезинфицирующих средств может привести к риску для глаз, раздражению дыхательных путей или кожи и связанным с этим последствиям для здоровья", – говорится в заявлении ВОЗ.
В некоторых странах дезинфицирующими средствами обрабатывают целые улицы, в других лишь тротуары, но по данным ВОЗ, такие меры являются неэффективными.
Отметим, что в Испании власти в одном из курортных городов решили залить местный пляж хлоркой, чтобы защитить людей от коронавируса.
Инцидент произошел на пляже Захара-де-лос-Атунес, невдалеке от города Кадис, там коммунальные службы на тракторах опрыскали более 2 км прибрежной зоны хлоркой. Дезинфекция была проведена за день до того, как в Испании детям было разрешено покидать дома. Страна обнародовала четырехэтапный план по выходу из карантина и собирается вернуться к нормальной жизни к концу июня.
По словам экологов, решение властей по дезинфекции пляжа, обернулось "безжалостным ущербом" для местной экосистемы.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент США на брифинге в Белом доме спросил, могут ли помочь инъекции хлорки при лечении COVID-19.
- После скандального вопроса Трампа, производители отбеливателей попросили не лечить COVID-19 их продукцией. Отдельно подчеркивалось, что дезинфицирующие средства опасны и при попадании в организм могут быть ядовитыми.
- Также Трамп был удивлен, что в США "горячие линии" перегружены вопросами о хлорке и COVID-19. Президент не считает, что в сложившейся ситуации есть его вина.