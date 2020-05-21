В Ираке задержали возможного преемника аль-Багдади

Иракская разведка арестовала Абдулнассера аль-Кирдаша, лидера ИГИЛ, который считается вероятным преемником убитого спецслужбами США Абу Бакру аль-Багдади.

Об этом сообщает Al Arabiya.

"Сегодня террорист по имени Абдулнассер аль-Кирдаш, кандидат на смену преступнику аль-Багдади, был арестован. Арест был произведен на основании достоверной разведывательной информации ", – говорится в заявлении Национальной разведывательной службы Ирака.

Аль-Кирдаш был одним из кандидатов на смену аль-Багдади, который был убит американскими войсками во время рейда в сирийском городе Идлиб в октябре прошлого года. Внутри ИГИЛ он возглавлял комитет по переговорам. Он также несет ответственность за деятельность ИГИЛ в Сирии.

Издание сообщает, что аль-Кирдаш сообщил, что после ряда поражений лидеры ИГИЛ начали пересматривать идеи "Исламского государства".

"Произошла массовая переоценка "Исламского государства" после того, как оно потеряло обширные районы, включая Кобани и многие другие районы. Нас было трое, я, Омар аль-Фуркан и Аюб Ракави, которые сидели с руководством, чтобы пересмотреть наши шаги", – сказал аль-Кирдаш изданию.

Напомним, 27 октября прошлого года президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации сообщил, что во время спецоперации на северо-востоке Сирии был ликвидирован главарь террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади. По словам лидера США, американские спецслужбы на протяжении многих лет разыскивали аль-Багдади, еще задолго до начала его президентской каденции.

Как ранее сообщал Фокус:

Террористическая организация "Исламское государство" подтвердила информацию о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади и назвала Ибрагим аль-Курайши своим новым лидером.