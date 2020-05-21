США собираются выйти из Договора об открытом небе

Администрация президента США сообщила своих международным партнерам о том, что выходит из Договора об открытом небе.

Об этом сообщает Accociated Press.

Такое решение США объяснили тем, что Россия неоднократно нарушала договор, а еще тем, что спутниковые снимки обходятся стране дешевле и быстрее, чем полеты авиации.

Официально решение вступит в силу через шесть месяцев, то есть в ноябре 2020 года.

Договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Договор был разработан при активном участии Российской Федерации. Договор дает возможность странам-участницам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

Как ранее сообщал Фокус: