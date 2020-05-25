Из соображений безопасности: ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения временно прекратили клинические испытания гидроксихлорохина при лечении коронавируса, поскольку необходимо проанализировать его действие.
Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Интерфакс.
"Исполнительная группа (по проведению клинических испытаний, – ред.) взяла временную паузу по тестированию гидроксихлорохина", – сказал он.
Гебрейесус добавил, что в ВОЗ проведут "адекватную оценку потенциальных преимуществ и вреда препарата". Он отметил, что испытания не будут проводить до тех пор, "пока не будут получены данные о безопасности" использования гидроксихлорохина при лечении коронавируса.
Гидроксихлорохин – противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что принимает гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом. Он делает это, несмотря на предупреждение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, что препарат следует использовать от COVID-19 только в больнице или исследовательском учреждении из-за потенциально смертельных побочных эффектов. Позже он пообещал, что прекратит прием гидроксихлорохина.
- Жительница американского штата Висконсин принимала гидроксихлорохин в течение 19 лет, но все равно заразилась COVID-19.
- Гидроксихлорохин и хлорохин также были утверждены Министерством здравоохранения Украины в протоколе лечения коронавируса.
- 15 апреля Индия передала Украине 30 тысяч таблеток гидроксихлорохина.