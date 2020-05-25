Из соображений безопасности: ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения временно прекратили клинические испытания гидроксихлорохина при лечении коронавируса, поскольку необходимо проанализировать его действие.

Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Интерфакс.

"Исполнительная группа (по проведению клинических испытаний, – ред.) взяла временную паузу по тестированию гидроксихлорохина", – сказал он.

Гебрейесус добавил, что в ВОЗ проведут "адекватную оценку потенциальных преимуществ и вреда препарата". Он отметил, что испытания не будут проводить до тех пор, "пока не будут получены данные о безопасности" использования гидроксихлорохина при лечении коронавируса.

Гидроксихлорохин – противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие.

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