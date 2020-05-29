В Миннеаполисе арестовали копа, который задушил коленом афроамериканца

В Миннесоте арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил коленом афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает CBS News.

Дереку вменяют убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийство по неосторожности.

По словам окружного прокурора Майка Фримана, расследование ведется также и в отношении других трех полицейских, которые присутствовали при задержании Флойда. Всех их уже уволили из органов.

К расследованию дела подключилось также ФБР, которое следит за тем, чтобы обвинение полицейским соответствовало степени правонарушения. Адвокат, который предствляет семью погибшего Флойда, назвал арест Шовина "шагом на пути к правосудию".

27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина – один из полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.

В связи с происшествием в городе вспыхнули протесты. Протестующие даже сожгли полицейский участок, сотрудников эвакуировали с крыши на вертолете.

Как ранее писал Фокус:

В США арестовали отца и сына, хладнокровно застреливших темнокожего парня на пробежке. При этом, убийство пытались замять местные власти, пытаясь выдать погибшего 25-летнего парня за грабителя.