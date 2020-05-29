США разрывает отношения с ВОЗ и пересматривает политику в отношении Гонконга

США разрывает отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Об этом в своем обращении заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, Китай полностью контролирует ВОЗ и вкладывает в нее только $40 млн в год, в то время как США отдает ВОЗ целых $450 млн в год.

Кроме того, ВОЗ якобы отказалась проводить реформы, как предлагала Америка. С этим и связан разрыв отношений США и ВОЗ. "В связи с тем, что ВОЗ отказалась проводить реформы, мы сегодня прекращаем наши отношения с этой организацией", – заявил Трамп.

Также он добавил, что США направит средства, которые шли в ВОЗ, на другие нужды в сфере здравоохранения по всему миру.

Кроме того, Трамп проинформировал, что дал поручение своим финансовым аналитикам изучить практики, которые китайские компании применяют на финансовых рынках США. Таким образом лидер США планирует защитить американских инвесторов.

Затронул Трамп и вопрос автономии Гонконга. На днях депутаты Всекитайского собрания народных представителей одобрили резолюцию о разработке проекта закона, который существенно урезает автономию Гонконга в составе КНР.

Согласно законопроекту Китай, в частности, получит право применять в Гонконге национальные законы и открывать там представительства спецслужб.

"Китай заменил свое обещание следовать принципу "одна страна – две системы" на принцип "одна страна – одна система". Мы начинаем рассматривать вопрос отказа от ряда политических привилегий для Гонконга", – заявил Трамп.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии коронавируса, а также ошибочных рекомендациях США по борьбе с пандемией.

В ответ на это Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус призвал всех не использовать COVID-19 в политических целях.