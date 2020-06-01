Дочь мэра Нью-Йорка задержали за блокирование дороги во время массовых протестов, – СМИ
Полицейские ночью на Манхэттене задержали дочь мэра Нью-Йорка Билла де Блазио – она якобы участвовала в уличных протестах. Об это пишет New York Post.
25-летнняя Кьяра де Блазио якобы блокировала движение автомобилей на проезжей части и отказывалась сойти на тротуар. Сама же она при задержании не говорила полицейским, что ее отец – мэр Нью-Йорка, говорят источники издания.
Билл де Блазио, тем временем заявлял, что в протестных акциях в городе приняли участие около 6 тыс. человек. Это при том, что в Нью-Йорке по-прежнему действует запрет на массовые собрания из-за коронавируса. По его словам, карантин будут смягчать только с 8 июня.
"Я бы не хотел видеть [как протестующие нападают на машины полицейских]... Хочу подчеркнуть ситуация, когда люди блокируют и окружают полицейские машины – очень-очень опасная ситуация для всех ее участников", – сказал он.
Также мэр Нью-Йорка говорил, что власти услышали протестующих и им следовало бы расходиться по домам. "Если вы мирно вышли на улицу потому что думаете, что нужно что-то менять, вас услышали. И перемены в городе будут. Время расходиться по домам, чтобы мы могли двигаться дальше", – говорил он.
Примечательно, что слова де Блазио о том, что протестующим нужно идти домой прозвучали за час до того, как полицейские задержали его дочь.
CNN пишет, что впоследствии Кьяру де Блазио все же отпустили.
Как ранее писал Фокус:
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