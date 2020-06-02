Путин определил условия для применения Россией ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы политики России в области ядерного сдерживания. В документе в том числе перечислены условия, при которых может применяться ядерное оружие. Указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.
В документе отмечается, что Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, а его применение — крайняя вынужденная мера.
Согласно документу, Россия "оставляет за собой право применять ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование самого государства".
При этом конкретными условиями применения Россией ядерного оружия названы:
- поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников;
- применение противником по территории страны и ее союзников ядерного или иного оружия массового поражения;
- воздействие противника на ее критически важные государственные и военные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
- агрессия с применением обычного вооружения, которая будет угрожать самому существованию российского государства.
Решение о применении ядерного оружия принимается президентом РФ.
Как ранее сообщал Фокус:
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Папа Римский Франциск призвал мир отказаться от ядерного оружия.
- В России на системном уровне изучают возможность применения ядерного оружия в ограниченных военных конфликтах.
- Президент России Владимир Путин призвал пять стран-основательниц ООН, обладающих ядерным оружием (США, Россия, Великобритания, Франция и Китай), предотвратить глобальные конфликты и обеспечить безопасность на планете.