В Британии тестируют ибупрофен как лекарство от осложнений коронавируса
Ученые тестируют препарат ибупрофен для лечения некоторых осложнений у пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает ВВС.
Команда исследователей из больницы Гая и св. Томаса в Лондоне, а также Королевского колледжа Лондона считают, что препарат, который является противовоспалительным и болеутоляющим средством, может лечить проблемы с дыханием.
Ученые надеются, что лекарство поможет пациентам с COVID-19 избежать потребности в ИВЛ.
В рамках исследования под названием Liberate половина пациентов будет получать ибупрофен в дополнение к обычному лечению. Отмечается, что во время эксперимента будет использоваться специальная формула ибупрофена, а не обычные таблетки, которые продаются в аптеках. Некоторые пациенты уже принимают эту лекарственную форму в виде липидных капсул при таких заболеваниях, как артрит.
Исследования на животных показали, что ибупрофен может лечить острый респираторный дистресс-синдром – одно из осложнений коронавируса, когда болезнь протекает в тяжелой форме.
"Нам нужно провести испытания, чтобы показать, что данные действительно соответствуют нашим ожиданиям", – говорит профессор из Королевского колледжа Митул Мехта.
Еще в начале пандемии эксперты высказывали опасения, что ибупрофен может быть вреден для людей с легкими симптомами коронавируса. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявлял, что прием нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен, может усугубить инфекцию, и советовал принимать парацетамол.
Но Комиссия по лекарственным средствам для человека Великобритании пришла к выводу, что ибупрофен, как и парацетамол, безопасно принимать при симптомах коронавируса. Оба препарата могут снижать температуру и облегчать симптомы вируса.
В случае легких симптомов коронавируса, Национальная служба здравоохранения Англии рекомендует людям начинать с парацетамола, так как он имеет меньше побочных эффектов, чем ибупрофен. Также ибупрофен противопоказан в ряде случаев, например, при язве желудка.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ученые узнали, как долго коронавирус остается заразным. Новое исследование показало, при каких условиях частицы коронавируса живут дольше.
- А финские ученые показали, как можно подхватить коронавирус во время пробежки. Исследователи сделали симуляцию того, как вирус может распространяться в супермаркете и на пробежке.
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